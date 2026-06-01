Gualeguaychú será sede de una Jornada de Transformación Digital para industrias

Gualeguaychú será sede de una Jornada de Transformación Digital para industria que se realizará el 8 de junio en el Centro de Convenciones y reunirá a sectores productivos, empresas de la Economía del Conocimiento y organismos públicos para presentar herramientas de incentivo, inversión e innovación.

El Gobierno de Entre Ríos invita a participar de la Jornada de Transformación Digital, un espacio orientado a promover la incorporación de nuevas tecnologías en las cadenas productivas de la provincia, con el objetivo de mejorar la competitividad y fortalecer la vinculación entre industrias locales y empresas proveedoras de servicios tecnológicos.

La actividad se desarrollará el 8 de junio, de 11 a 13, en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, y estará destinada a industrias, pymes y empresas de la Economía del Conocimiento. Durante el encuentro se presentarán herramientas nacionales, provinciales y municipales, entre ellas el Programa Nacional Kit 4.0, una iniciativa que permite a las PyMEs acceder a soluciones digitales vinculadas a la industria 4.0.

También se abordarán los alcances del Registro de Nuevas Inversiones, el Registro de Empresas de Economía del Conocimiento y los beneficios disponibles a nivel local, en una agenda articulada entre Nación, Provincia, Municipio y entidades del sector productivo.

La jornada incluirá exposiciones técnicas, un panel de experiencias de transformación digital y un espacio final de consultas e intercambio, pensado para vincular necesidades de digitalización con proveedores tecnológicos locales.

La organización está a cargo de las secretarías de Industria y la de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, la municipalidad de Gualeguaychú, Agencia de Desarrollo Gualeguaychú y la Mesa de Economía del Conocimiento de Gualeguaychú.

Las inscripciones son a través del siguiente formulario: https://forms.gle/4sJQbTpepxNihZVG6