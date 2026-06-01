Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe llevan a Agroactiva una propuesta financiera muy competitiva

En Agroactiva, se presentará una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios diseñada especialmente para acompañar el crecimiento del agro y la producción regional.

El Banco Entre Ríos y el Banco Santa Fe participarán de una nueva edición de Agroactiva, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante del país, que se desarrollará del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe, donde presentarán una propuesta integral de financiamiento, productos y servicios diseñada especialmente para acompañar el crecimiento del agro y la producción regional.

Bajo el lema “El horizonte del campo es también el nuestro”, ambas entidades desplegarán un impactante stand totalmente equipado (206 F), donde productores, empresas y visitantes podrán conocer la oferta comercial más completa y diversificada del banco para el sector agropecuario.

Créditos a la medida del campo

Las propuestas incluirán líneas de créditos en pesos y dólares destinadas a capital de trabajo, maquinaria santafesina e inversiones tecnológicas con tasas muy competitivas y plazos acordes al ciclo productivo y esquemas adaptados a las campañas fina y gruesa.

Estrategia comercial y lanzamiento de onboarding para empresas

Durante Agroactiva, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos desplegarán una estrategia comercial dinámica y orientada a la generación de negocios, con equipos y Oficiales de Negocios distribuidos estratégicamente en los stands de fabricantes y empresas con convenio activo, impulsando acciones de vinculación y precalificación de operaciones generadas en cada stand.

En paralelo, los bancos lanzarán su nueva solución de onboarding digital para empresas y personas con actividad comercial, diseñada para simplificar y agilizar el proceso de vinculación bancaria de manera 100% digital.

Una propuesta integral adaptada al productor

La presencia en Agroactiva 2026 también estará acompañada por alianzas estratégicas y convenios exclusivos con empresas líderes proveedoras de maquinaria agrícola e insumos del sector agropecuario, permitiendo acceder a condiciones preferenciales para la compra de bienes, insumos y capital de trabajo.

Asimismo, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos acercará al público toda su propuesta integral para el campo, incluyendo Cuenta Agro, Tarjeta Agro y soluciones financieras especialmente desarrolladas para potenciar el crecimiento de productores, contratistas y empresas vinculadas al sector.

Además, las entidades presentarán su oferta de seguros agro, desarrollada para acompañar al productor y proteger el capital productivo frente a los riesgos climáticos. Se trata de una completa cobertura frente a eventos climáticos, seguros contra granizo y adicionales, junto con beneficios comerciales exclusivos pensados para dar mayor previsibilidad y respaldo a la actividad productiva.

Una vez más, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos reafirman su compromiso histórico con el campo y con quienes impulsan el desarrollo productivo de las provincias y del país, en línea con su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional.

Fuente: Elonce