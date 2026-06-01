La provincia participa en acciones conjuntas para fortalecer el comercio internacional

Se desarrolló en Bariloche la IX Sesión Plenaria del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, un encuentro de relevancia estratégica que reunió a autoridades nacionales y provinciales para abordar los principales ejes de la agenda internacional argentina, con foco en comercio exterior, integración regional, inversiones y vinculación federal.

La actividad tuvo lugar los días 28 y 29 de mayo, comenzando con una visita a la empresa tecnológica Invap. Posteriormente se desarrolló la jornada central de trabajo, donde se destacaron entre otras temáticas la implementación del acuerdo Mercosur – Unión Europea, el estado de las negociaciones económicas internacionales; la hoja de ruta institucional y el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En representación del gobierno provincial, participó la directora de Relaciones Económicas Internacionales, Cynthia Cabrol, quién expresó que en el encuentro “se debatieron y consensuaron acciones tendientes a profundizar la promoción comercial internacional de nuestras pymes; como eje fundamental de acompañamiento al proceso de apertura de mercados y negociación de acuerdos comerciales que está llevando adelante la Cancillería Argentina”.

La realización de esta sesión plenaria en Bariloche reafirmó el valor del trabajo federal en materia de política exterior y comercio internacional, consolidando un ámbito de coordinación entre los gobiernos subnacionales y las autoridades nacionales para potenciar oportunidades de inversión, exportación e integración.