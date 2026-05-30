Radio Diputados celebró el Día Nacional del Folclorista con un tributo a las raíces nativas



El periodista Lautaro Alarcón y el músico Nicolás Faes Micheloud compartieron sus testimonios para honrar el Día Nacional del Folclorista y resaltar la herencia artística que vive en la memoria de los pueblos.

Cada 29 de mayo se celebra en el país el Día Nacional del Folclorista, una fecha establecida bajo el amparo de la Ley Nacional Nº26.665. Esta efeméride rinde homenaje al natalicio de Andrés Chazarreta, considerado el “patriarca del folclore argentino”, y a través de su figura exalta la labor de todos aquellos artistas dedicados a la preservación de la memoria y la identidad cultural de los pueblos. En Radio Diputados, el periodista Lautaro Alarcón y el músico Nicolás Faes Micheloud resaltaron la figura del célebre investigador y reflexionaron sobre la vigencia de las expresiones musicales argentinas.

Andrés Chazarreta nació en Santiago del Estero el 29 de mayo de 1876. Su principal legado fue recopilar, rescatar y difundir ritmos y danzas tradicionales del interior del país. En base a su esfuerzo, numerosas melodías populares anónimas quedaron registradas en partituras, por lo que perduraron en el tiempo y llegaron a los principales escenarios nacionales.

El periodista y productor del histórico programa “La Calandria”, Lautaro Alarcón, compartió su experiencia en Radio Diputados para aportar una mirada sobre el sentido de la efeméride. Según el comunicador, el folclore “es la expresión más genuina del sentimiento y del paisaje de las vivencias de nuestra gente desde tiempos inmemoriales. Es la mixtura de todas esas corrientes que han llegado y han confluido en algún momento en nuestro territorio”. En simultáneo con este pensamiento, Alarcón evocó al gran poeta entrerriano Marcelino Román al recordar su definición de la tradición como “lo antiguo que a lo nuevo se ha de unir”, como síntesis del devenir de la música folclórica.

Innovación y memoria en la docencia

Los estudios de Radio Diputados contaron, además, con música en vivo a partir de la visita del profesor Nicolás Faes Micheloud. El destacado charanguista rescató la obra de Chazarreta y su legado de recopilador, así como analizó el panorama actual de la música nativa frente a las nuevas estéticas y fusiones juveniles. En ese sentido, el músico paranaense planteó una máxima que define la práctica profesional y pedagógica: “El folclore no es adorar cenizas, sino mantener viva la llama”.

El docente -quien ejerce como profesor, investigador y referente del Departamento de Cultura de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER)- destacó la proyección internacional del charango, instrumento con el que recorrió escenarios en África, Europa y Sudamérica. Además recordó en particular su actuación en el Vaticano frente al Papa Francisco. El educador reafirmó su compromiso con la enseñanza de la música folclórica en Entre Ríos e instó a la apertura hacia nuevas estéticas y la conexión con jóvenes generaciones. Para coronar el encuentro, el músico ejecutó el charango en vivo e interpretó una versión del tradicional “Carnavalito Quebradeño”.