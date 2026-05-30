Conmemoraron los 133 años de la Biblioteca de la Legislatura de Entre Ríos

La institución, creada en 1893 tiene como finalidad preservar el patrimonio documental y promover el desarrollo sociocultural, cumplió 133 años de historia al servicio de la comunidad. En diálogo con Radio Diputados, el director del organismo Eduardo Mena, remarcó la vigencia de un espacio público que resguarda leyes, expedientes y material de investigación.

La Biblioteca de la Legislatura de Entre Ríos, inaugurada el 29 de mayo de 1893 con el objetivo de atesorar ejemplares inéditos y material bibliográfico vinculado a la labor legislativa, cumplió este viernes 133 años de historia y de servicio a la ciudadanía.

El organismo público, que en la actualidad sigue funcionando en calle Alameda de la Federación 232, tiene como finalidad principal asistir técnica y documentalmente a los legisladores en su labor parlamentaria.

El director de la Biblioteca de la Legislatura, Eduardo Mena, se refirió al trabajo diario y a los desafíos actuales que tiene la institución. En una visita a Radio Diputados sostuvo: “Nuestra institución .es muy poco conocida, pero gracias a las herramientas que nos están brindando las autoridades, se le está dando difusión y mostrando al público. Estamos participando de La Noche de los Museos”.

El espacio cobija un importante caudal de material bibliográfico, aunque también protege documentos inéditos como un ejemplar de la Constitución Nacional Argentina, donado por el Gobierno nacional en el marco de la Convención Nacional Constituyente de 1994. “Es una reliquia y se atesora mucho”, subrayó Mena.

El funcionario recordó que entre los volúmenes más codiciados se encuentra el “Tratado de Indias”, una publicación que suele referirse a obras históricas y jurídicas fundamentales del período colonial, por mencionar a la bibliografía de mayor valor.

Por otra parte, el restaurador Aníbal Ríos, también integrante del equipo de trabajo de la Biblioteca, explicó su labor: “Me encargo de encuadernar las tapas. Una vez que está encuadernado lo encapsulamos; después se puede ir controlando. Pero hay que cuidar los ejemplares. Se trabaja con guante y barbijo. A cada libro se le hace un tratamiento específico”.

Finalmente, Mena señaló que los libros que integran el inventario bibliográfico son comprados y además se reciben donaciones de la comunidad. En ese sentido, el funcionario agregó: “Nos visitan muchos profesionales de la Abogacía y estudiantes. La consulta es gratuita y tenemos sala de lectura. La Biblioteca está ubicada en Alameda de la Federación 232 y funciona de 8 a 13 de lunes a viernes”.