Patronato de Paraná inaugura su nueva cancha el 30 de Mayo de 1956

En 1949, durante la Gobernación de Entre Ríos del Doctor Don Héctor Domingo Maya, Patronato de Paraná adquirió los terrenos donde se encuentra emplazada la actual sede social y estadio de fútbol.

La nueva cancha fue inaugurada el 30 de Mayo de 1956, durante la Intervención Federal de la Provincia del General de Brigada (R. E.) Manuel María Calderón, “con un partido amistoso contra Colón de Santa Fe”.

Fue nombrada “Presbítero Don Bartolomé Grella”, en homenaje a su fundador.

De Archivo de Entre Ríos. Publicado en su red social Facebook por el profesor Damián Reggiardo Castro.