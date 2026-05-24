Más de 700 estudiantes se beneficiarán con obras en la escuela de Victoria



El gobierno de Entre Ríos abrirá los sobres para ejecutar trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización en la escuela N° 43 “Provincia de Buenos Aires” de Victoria, al que asisten más de 700 estudiantes de distintos niveles y modalidades.

La institución se encuentra ubicada en calle San Martín 276, entre Güemes y Junín, cuenta con una matrícula de 726 estudiantes y funciona en tres turnos, albergando además a la escuela secundaria N° 13 “Adolfo Mittelman”, la ESJA N° 4 “Manuel Antequeda” y la Nocturna N° 4 “Manuel P. Antequeda”.

A partir de un relevamiento realizado por la zonal departamental de Arquitectura, se detectaron inconvenientes en las instalaciones eléctricas y en distintos sectores de la cubierta del edificio. El proyecto prevé la ejecución de un nuevo circuito eléctrico, desde el pilar principal hasta un tablero secundario, con distribución hacia aulas y pasillos mediante nuevas cajas, tomas y puntos eléctricos, a fin de evitar cortocircuitos ocasionados por el deterioro y la antigüedad del cableado existente.

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, llevará adelante la apertura de sobres con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del establecimiento. El acto administrativo se realizará el jueves 28 de mayo a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 40.020.446 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

En ese marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que en este caso “debido al intenso uso diario del edificio, las mejoras resultan fundamentales para que más de 700 chicos puedan desarrollar las actividades diarias en mejores condiciones. Estas intervenciones permiten dar respuestas concretas a las necesidades edilicias de las escuelas entrerrianas, priorizando obras que hagan posibles espacios seguros, funcionales y adecuados para estudiantes y docentes. “.

La intervención comprende, además, trabajos de impermeabilización, que permitirá evitar filtraciones, humedades y el deterioro de cielorrasos. En el sector del jardín también se reparará la cubierta de chapa, incorporando nuevas babetas y revoques en cargas para impedir el ingreso de agua. Además, en la cocina se ejecutará una nueva instalación de desagüe conectada a una grasera que se construirá en el patio, mejorando el funcionamiento del sistema cloacal y facilitando su mantenimiento.