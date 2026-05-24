Fatal choque en ruta 18: se conoció la identidad del fallecido

La Policía confirmó la identidad del hombre que murió este sábado por la mañana en el siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 182, departamento Villaguay.

La víctima fatal fue identificada como Ubaldo Palacios, de 33 años y oriundo de San Salvador. El hombre conducía un Fiat cuando, por causas que se investigan, colisionó de frente contra un Volkswagen Bora que circulaba por la misma arteria vial, indicó canal once.

En tanto, las otras tres personas involucradas resultaron con lesiones de diversa consideración y debieron ser trasladadas a distintos centros asistenciales.

Nueva Zona