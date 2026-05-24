Ricardo Grosso: “Administramos la comuna como si fuera nuestro hogar para enfrentar la crisis”

El referente radical de Paraná Campaña analizó el impacto de la caída en la coparticipación, defendió las medidas de austeridad en El Palenque y vaticinó que el último trimestre del año será un punto de quiebre para la reactivación económica del país. Lo manifestó al portal Debate Abierto.

Ricardo Grosso, presidente de la Comuna de Estación El Palenque, trazó un panorama detallado sobre los desafíos de gestionar una pequeña localidad en el actual contexto de recesión económica.

El dirigente explicó que, ante la previsible caída de la recaudación, su administración implementó un plan de ajuste preventivo. “Hay que administrar como si fuera tu hogar: si entran cinco, tenés que gastar cuatro”, afirmó Grosso, subrayando que esta política de austeridad les ha permitido no solo mantener los servicios, sino incluso adquirir nuevos implementos para el mantenimiento de caminos vecinales.

Un tema central de la entrevista fue la redistribución de la coparticipación provincial.

Grosso señaló que, aunque la recaudación nacional cayó, su comuna experimentó un leve incremento del 15% al 20% gracias a la actualización de los parámetros de distribución, que pasaron de basarse en el censo de 2010 a considerar la cantidad de votantes y partidas inmobiliarias.

No obstante, el jefe comunal mantuvo un reclamo histórico: la necesidad de que las comunas participen en el impuesto automotor, denunciando una discriminación financiera respecto a los municipios a pesar de prestar servicios similares.

Apoyo a Frigerio

En el plano político, Grosso ratificó a Debate Abierto su pertenencia al frente liderado por el gobernador Rogelio Frigerio, aunque evitó hablar de candidaturas para 2027 por considerarlo “prematuro”.

Reactivación

Respecto al Gobierno Nacional, si bien reconoció que el presidente Javier Milei recibió una “brasa encendida”, manifestó su preocupación por la situación de la clase media y el sector agropecuario, este último afectado por el clima, los precios internacionales y el costo del combustible.

Sin embargo, se mostró esperanzado al prever que entre septiembre y octubre de este año se producirá un quiebre que comenzará a movilizar la economía, particularmente a través de la construcción.

Consultado sobre su opinión peronal y pensando si hoy fuesen las elecciones presidenciales y si el tablero político tuviera como protagonistas a Javier Milei y Axel Kicillof, el dirigente sostuvo que votaría a Milei porque “a lo otro ya lo conoce y fueron quienes dejaron esta situación de caos”.

Terrenos

Finalmente, el dirigente se refirió a un conflicto de larga data en El Palenque: la situación de los terrenos de Ferrocarriles Argentinos.

Grosso lamentó que, a pesar de las enormes gestiones ante el Gobierno Nacional, la comuna aún no tiene injerencia sobre esos predios, los cuales considera vitales para el desarrollo de planes de vivienda, dado que la localidad ya no cuenta con terrenos fiscales propios para nuevos emprendimientos habitacionales. (Fuente: Debate Abierto)