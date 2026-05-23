Paraná recibe una fecha del Súper Rugby Américas con Capibaras

Este viernes se llevó a cabo en Paraná la presentación oficial del partido entre Capibaras XV y Selknam Rugby, que se disputará este sábado a las 16 en la sede Tortuguitas, del Paraná Rowing Club, en el marco de la 12ª fecha del Súper Rugby Américas.

La conferencia de prensa se realizó en Mirador Tec y contó con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el presidente de la Unión Entrerriana de Rugby, Martín Cipriani; el CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani; además de referentes de los equipos y organizadores.

Durante la presentación, Boleas destacó el acompañamiento del gobierno provincial a iniciativas deportivas y de desarrollo regional. “Desde el gobierno de Entre Ríos tenemos que estar al lado del sector privado en todos los emprendimientos que impulsen el desarrollo de la provincia o el fomento del deporte, como ocurre en este caso”, expresó.

Asimismo, el ministro deseó “el mayor de los éxitos”, y sostuvo que “acompañar, brindar un marco institucional y otorgar la mayor trascendencia posible a este tipo de proyectos forma parte del rol que debe cumplir el Estado”.

Por su parte, Cipriani agradeció el acompañamiento de las autoridades provinciales y municipales, así como el trabajo conjunto de las franquicias y las uniones de rugby. “Este es un partido histórico para la Unión Entrerriana de Rugby. Desde el inicio del torneo generó enormes expectativas y hoy, en la previa del encuentro, vivimos este momento con mucha ansiedad y entusiasmo”, señaló.

A su turno, Fertonani destacó el respaldo de las uniones de rugby, jugadores, entrenadores, sponsors y de los sectores público y privado para consolidar la franquicia regional del Litoral en el Súper Rugby Américas. Además, remarcó el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos y de distintos municipios, y aseguró que el crecimiento del proyecto responde al compromiso de representar a toda la región dentro y fuera de la cancha. También adelantó que el estadio contará con capacidad para casi 10.000 personas para recibir uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Al finalizar la competencia se entregará la Copa Grupo Bourdin y el premio al Mejor Jugador.