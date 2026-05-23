FARER INFORMA: SEGUNDA CAMPAÑA CONTRA FIEBRE AFTOSA

Comienza la 2ª campaña de vacunación contra fiebre aftosa en Entre Ríos y desde FARER recordamos la importancia de mantener actualizado el stock ganadero.

Los productores deberán recategorizar terneros y terneras vacunados en campañas anteriores para adecuarse al nuevo esquema dispuesto por SENASA, que desde 2026 alcanzará únicamente a las categorías menores.

El plazo vence el 24 de mayo y el trámite puede realizarse mediante autogestión en SIGSA o en oficinas de SENASA.

Recordá que todo animal que continúe registrado como “ternero/a” al momento de la vacunación deberá vacunarse obligatoriamente.

La correcta actualización de categorías permite ordenar la campaña sanitaria y evitar inconvenientes durante el operativo.