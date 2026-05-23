Invitan a una nueva proyección del ciclo que propone el Cineclub Noble

Tres tiempos para la memoria, la programación del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer), organizada en conjunto con el Colectivo Cultura por la Memoria (CxM) a 50 años del golpe cívico militar, culmina con la proyección de la película LS83 (Argentina, 2025). Será este martes 26 de mayo a las 19con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La trama de esta producción recorre los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan que se entrelazan con material de archivo del noticiero de Canal 9 emitido entre 1973 y 1980. A partir de ese acervo audiovisual, la película aborda un período de la historia argentina, poniendo en relación la memoria personal con el discurso público de la época. Lo que va contando Kohan en este documental son frases de su libro Me acuerdo (Editorial Godot).