Invitan a una nueva proyección del ciclo que propone el Cineclub Noble

Tres tiempos para la memoria, la programación del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer), organizada en conjunto con el Colectivo Cultura por la Memoria (CxM) a 50 años del golpe cívico militar, culmina con la proyección de la película LS83 (Argentina, 2025). Será este martes 26 de mayo a las 19con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Propuesta para quienes asistan: ¿Vos de qué te acordás? El martes 26 de mayo es la última función del ciclo y memoria, por eso, la organización invita a quienes asistan a que lleven su recuerdo para completar una línea de tiempo (abarca de 1976 hasta el 2001) que estará expuesta en la sala: copias de fotos familiares, fragmentos de textos literarios alusivos a esos años, letras de canciones impresas.