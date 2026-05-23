May 23

Invitan a una nueva proyección del ciclo que propone el Cineclub Noble

 

Tres tiempos para la memoria, la programación del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer), organizada en conjunto con el Colectivo Cultura por la Memoria (CxM) a 50 años del golpe cívico militar, culmina con la proyección de la película LS83 (Argentina, 2025). Será este martes 26 de mayo a las 19con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La trama de esta producción recorre los recuerdos de infancia del escritor Martín Kohan que se entrelazan con material de archivo del noticiero de Canal 9 emitido entre 1973 y 1980. A partir de ese acervo audiovisual, la película aborda un período de la historia argentina, poniendo en relación la memoria personal con el discurso público de la época. Lo que va contando Kohan en este documental son frases de su libro Me acuerdo (Editorial Godot).

Propuesta para quienes asistan: ¿Vos de qué te acordás? El martes 26 de mayo es la última función del ciclo y memoria, por eso, la organización invita a quienes asistan a que lleven su recuerdo para completar una línea de tiempo (abarca de 1976 hasta el 2001) que estará expuesta en la sala: copias de fotos familiares, fragmentos de textos literarios alusivos a esos años, letras de canciones impresas.

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