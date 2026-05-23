RUS recibió un reconocimiento por sus 20 años de alianza estratégica

Río Uruguay Seguros recibió un reconocimiento por parte del Instituto Argentino de Sustentabilidad y Responsabilidad Social (IARSE) en el marco de la Conferencia Magistral de Andrés Malamud: “Argentina ante el nuevo orden mundial: ¿invitada, colada o marginada?”, organizada por la Universidad Corporativa de Río Uruguay Seguros (U-RUS), el pasado 13 de mayo en el Quorum Córdoba Hotel.

La distinción consistió en la entrega de la estatuilla “Membresía 360°” a RUS por ser “miembro conectado del IARSE”, contribuyendo conjuntamente al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N°17: “Alianzas para lograr los objetivos”.

La estatuilla fue entregada por el Presidente del Consejo Consultivo del IARSE, Luis Ulla, a Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente Ejecutivo de RUS, en reconocimiento a los 20 años de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

La pieza conmemorativa fue cocreada junto a “Reaccionar” y elaborada con materiales reciclados bajo criterios de economía circular, reflejando los valores compartidos de sustentabilidad, innovación y compromiso social.

Durante estas dos décadas, RUS y el IARSE han impulsado acciones orientadas a promover y difundir la gestión socialmente responsable de empresas y organizaciones, contribuyendo al desarrollo sostenible de Argentina y la región.

Esta alianza estratégica reafirma el compromiso de ambas entidades con la sostenibilidad entendida como cultura organizacional, modelo de gestión y motor para construir un futuro más responsable, colaborativo y sostenible para toda la comunidad. El Miércoles Digital