La Cinemateca de Entre Ríos continúa su actividad de archivo y diálogo con disciplinas artísticas

La velada, realizada en las instalaciones ubicadas en el subsuelo del Mirador Tec (Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná), se desarrolló en tres momentos ante una gran cantidad de público. La jornada comenzó con música en vivo en formato de piano solo a cargo de Hermanos del Espíritu Libre; continuó con una lectura del autor sobre los puntos de contacto entre la literatura, la crítica y el universo visual; y concluyó con el panel de debate.

Kevin Jones destacó la calidez del encuentro y celebró que muchas personas pudieran conocer el lugar por primera vez. “Habitamos el espacio con una conversación sobre las imágenes y su guardado, sobre cómo miramos, cómo volvemos a mirar y qué hacemos cuando miramos”, explicó el escritor. Asimismo, agregó que la Cinemateca ayuda a sostener estas conversaciones públicas sobre la sensibilidad y el afecto por las imágenes en comunidad. Durante el evento, la editorial Maquinita también estuvo presente con su stand, catálogo de publicaciones y una degustación de vinos.

Por su parte, el cineasta, archivista y encargado del establecimiento, Eduardo Crespo, remarcó que el sitio tiene el objetivo de preservar el patrimonio entrerriano, pero también el de activar iniciativas que dialoguen con los archivos para volver a pensarlos. En ese sentido, concluyó que las páginas del libro abren múltiples interrogantes y que presentarlo en este marco habilitó otra capa de lectura para seguir pensando la obra.