Entre Ríos fortalece el desarrollo de la gimnasia junto a referentes nacionales

La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes, acompañó la presentación de la gimnasta de la Selección Argentina, Sira Macías, y de la entrenadora olímpica Florencia Gugliada. Ambas desarrollaron actividades deportivas y formativas en la capital provincial.

La actividad se realizó este viernes en el hotel Howard Johnson Mayorazgo. Contó con la participación del secretario de Deportes, Sebastián Uranga; el secretario de Turismo, Jorge Satto; y el entrenador del club Ciclista Paraná, Fernando Llanes.

Las jornadas reunieron a más de 100 gimnastas federadas y jóvenes deportistas de ambas provincias, con el propósito de generar espacios de intercambio. En ese marco, integrantes del club Ciclista Paraná compartieron entrenamientos y clínicas junto a las representantes nacionales.

Durante la presentación, Uranga destacó la importancia de acercar a la provincia figuras con experiencia internacional para fortalecer los procesos de formación y motivación. Además, remarcó que estas acciones contribuyen tanto a la masificación de la disciplina como al crecimiento deportivo.

Por su parte, Macías valoró la posibilidad de compartir sus experiencias y señaló que el principal mensaje para quienes se inician es disfrutar del proceso formativo. También resaltó la importancia de sostener el esfuerzo y la constancia en un deporte que demanda preparación a largo plazo.

La visita incluyó el anuncio de la participación de Macías y Gugliada en el primer Torneo de Escuelas de Gimnasia 2026, que se realizará en Atlético Echagüe Club. El evento convocará a más de 300 niños y niñas de distintos puntos de la región, quienes podrán compartir actividades junto a las referentes.