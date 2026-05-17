Convocan a una jornada de actualización técnica para establecimientos de engorde a corral en Paraná

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia invita a participar de una capacitación orientada a mejorar la eficiencia de los establecimientos de tipo feedlot. El encuentro abordará herramientas y estrategias diseñadas a partir de las problemáticas detectadas directamente en el territorio.

Se trata de la segunda edición de la Jornada de Actualización Técnica para Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral. La actividad tendrá lugar el viernes 19 de junio en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, en el horario de 8 a 17.

La propuesta es organizada por la Dirección de Producción Animal. Está destinada a productores, empresarios, titulares de establecimientos y técnicos responsables de la gestión productiva, con el propósito de fortalecer la toma de decisiones mediante el acceso a tecnologías e información actualizada.

La apertura oficial estará a cargo de autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico. Asimismo, participarán representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), facultades y empresas del sector, promoviendo la articulación entre los distintos actores de la cadena productiva.

Entre los temas a desarrollar destacan el bienestar animal, el manejo del barro, la infraestructura y diseño de corrales, la alimentación eficiente y la gestión ambiental. El objetivo de los talleres es optimizar los procesos y los resultados en la producción de carne. También se presentarán tecnologías aplicadas al sistema ganadero para mejorar la productividad y los rendimientos económicos.

Las y los interesados en participar deberán registrarse previamente completando sus datos a través del formulario de inscripción digital.