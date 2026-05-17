Nuevo espacio para potenciar la formación profesional

La iniciativa busca potenciar la articulación entre el sistema educativo y el sector cooperativo. De esta manera, se promueve la formación profesional y la capacitación laboral como herramientas fundamentales para el desarrollo territorial y la generación de nuevas oportunidades para la comunidad entrerriana.

“Este convenio es un paso muy importante porque amplía las oportunidades de formación y reafirma el compromiso que compartimos con la educación como motor de desarrollo. Y sobre todo, pone en valor al territorio provincial como un espacio de crecimiento”, remarcó el presidente del CGE, Carlos Cuenca.

Trabajo en el territorio

Los espacios cedidos serán utilizados exclusivamente para actividades educativas y comunitarias. Las acciones estarán bajo la coordinación del Centro de Formación Profesional Nº 3, dependiente del organismo educativo provincial a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional.

Desde la institución se dará continuidad a los trayectos formativos vigentes y se impulsarán nuevas propuestas de capacitación. Las mismas estarán orientadas a responder a las demandas de recursos humanos de la microrregión y a fortalecer su perfil agroproductivo, agroalimentario, industrial y de servicios.

A través de programas de diversa duración y propuestas innovadoras, se promoverá el desarrollo de habilidades técnicas y laborales. Asimismo, se articularán acciones con instituciones locales para favorecer la inserción laboral de las y los egresados.

De la firma participaron, por parte del CGE, su presidente Carlos Cuenca; la directora de Educación Técnico Profesional, Claudia Geist; la coordinadora de Relaciones Institucionales, Casandra Lesa Witschi; la directora departamental de escuelas de Paraná, Silvia Faure, y el rector del Centro de Formación Profesional Nº 3, Darío Schwab. En representación de la Fundación LAR y La Agrícola Regional Cooperativa Limitada, estuvieron presentes el presidente de la entidad, Horacio Gross, junto a Guillermo Müller, Edith Jacobi y Natalia De Noni.