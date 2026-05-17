Gan: “El socialismo de hoy es socialismo democrático, sin perder la identidad”

Sofía Gan será la primera mujer presidencia del Partido Socialista de Entre Ríos. En comunicación con RADIO LA VOZ, expresó: “Después de 130 años de historia del PS es la primera vez que lo va a conducir una mujer”.

“Es una buena noticia sobre todo para las compañeras del partido que hemos luchado mucho por eso”, agregó.

Que una mujer presida el socialismo entrerriano, “viene acompañado no solo de discusiones internas y de un proceso interno del partido, sino también de una realidad externa que colabora. La mayoría de las que hemos transitado por la militancia siempre las mesas de conducción, de decisiones partidarias hay más hombres que mujeres; después podemos discutir un montón de variantes del por qué”.

“Por el PS de Entre Ríos han atravesado muchísimas compañeras muy valiosas, mujeres, y a la larga lo que hoy vemos es que han abandonado más compañeras que compañeros. Eso es algo a rever, y esta oportunidad de que ahora lo conduzca una mujer vuelva a llamar a esas compañeras como a nuevas. Pero también habla de un contexto donde hoy la mujer tiene un rol mucho más importante, que lamentablemente tenemos que estar demostrando también las capacidades que tenemos”, indicó Gan.

Analizó que “el contexto político y también este recambio generacional todos los partidos políticos lo tienen que empezar a rever y a hacer”.

“El socialismo de hoy es socialismo democrático, sin perder la identidad, pero entendiendo que tenemos que modernizar los partidos políticos. Se han ido alejando de la gente, de las luchas sociales, de las calles, y hay que rever también las prácticas y las formas hoy de hacer política. Nuestro partido, sin perder la identidad, tiene que ser abierto, que vuelva a las luchas sociales, pero sobre todo a llevar nuevas discusiones, propuestas, con lo que está reclamando la sociedad. Hay que empezar a pensar en modernizar los partidos políticos”, indicó Gan.

Sobre el acercamiento del socialismo a políticas liberales, consideró: “Es una discusión bastante más profunda. Nosotros venimos de ir solos en muchas elecciones y por congreso provincial se decidió formar parte del Gobierno provincial. No considero que el Gobierno provincial actual sea liberal. Nosotros somos claramente oposición al Gobierno nacional”.

En Entre Ríos “formamos parte del Gobierno provincial, de una mirada de construcción, de responsabilidad institucional, porque también entendemos que la provincia necesita diálogo, gobernabilidad, capacidad de gestión. Eso no significa resignar nuestra identidad política ni nuestras convicciones como PS y lo hemos hecho. Tenemos un legislador, Juan Rossi, y cuando se ha tenido que dar nuestra mirada lo hemos podido hacer en el Gobierno provincial”.

Gan remarcó: “Tenemos profundas diferencias con muchísimas políticas del Gobierno nacional, sobre todo en temas vinculados al ajuste sobre la educación, la salud, la ciencia, los sectores trabajadores, el rol del Estado. Nosotros como partido creemos profundamente en el Estado presente, eficiente y cercano a la gente; y eso lo marcamos muy bien. Donde esté La Libertad Avanza no vamos a estar”.

Sofía Gan asumirá la presidencia del PS entrerriano el 28 de junio. “Se tiene que construir un partido lo más amplio posible, lo más representativo, no solo por el propio partido sino hacia afuera. La gente está necesitando otra cosa y tenemos que volver a recuperar esa identidad y a la gente. Debemos estar en las luchas reales. La gente no quiere seguir escuchando que los propios partidos se pelean”.

“La provincia atraviesa una realidad compleja, no está en sus mejores momentos, hablando desde la parte económica. Deseo mucho que pueda mejorar esa situación, confío en que así será, porque la educación y la salud pública siempre vamos a estar para defenderla. Los docentes han quedado sus sueldos muy por debajo condicionado por una crisis económica nacional muy importante. El profesional de salud, el docente, como muchos otros, tienen que tener más de un laburo para poder sostenerse y llegar a fin de mes. Dentro de la educación pública de calidad no solamente hay que priorizar la obra pública y la infraestructura, sino también tratar de mejorar los sueldos docentes”, indicó Gan.

FUENTE: LAVOZ