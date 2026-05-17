Confirman viaje del Papa León XIV a Francia donde visitará la sede de la UNESCO

El Vaticano confirmó que el Papa León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre, en lo que será el quinto viaje internacional de su pontificado y el tercero en Europa.

La confirmación fue realizada por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien precisó que el Pontífice viajará a Francia “acogiendo la invitación del Jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del Director General de la UNESCO”, y que durante su estadía visitará también la sede de esta organización.

El anuncio llega después de semanas de expectativas en la Iglesia francesa, que ya había manifestado públicamente su deseo de recibir al Santo Padre.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la noticia en su cuenta de X.

“Nos complace que Su Santidad el Papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia. Esta visita en septiembre próximo será un honor para nuestro país, una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos”, escribió el mandatario francés.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, el Cardenal Jean-Marc Aveline, aseguró a Vatican News que recibió el anuncio “con gran alegría”. “Lo esperábamos, lo anhelábamos”, afirmó el purpurado.

“Existe realmente un interés y un apego por nuestro país, por lo que representa, por su historia, por la forma en que ha ejercido su influencia también en la Iglesia, en todo el mundo, a través de espléndidas figuras de santidad”, señaló.

El cardenal francés subrayó además que la visita papal será una oportunidad para fortalecer a una Iglesia que vive “realidades muy contrastantes”, marcadas tanto por el crecimiento de jóvenes que descubren la fe como por heridas aún abiertas tras la crisis de abusos sexuales.

“Hemos vivido también la crisis de los abusos, incluso los sexuales, en la Iglesia. La hemos superado, pero no ha terminado; aún queda mucho trabajo por hacer”, reconoció.

El Cardenal Aveline aseguró que el Papa viene “a escucharnos, a animarnos, a darnos también una hoja de ruta para que podamos continuar nuestra misión en comunión con la Iglesia universal”.

Visita a la UNESCO

Uno de los momentos más significativos del viaje será la visita del Papa a la sede de la UNESCO en París, organismo internacional dedicado a la educación, la ciencia y la cultura.

El Cardenal Aveline explicó que este encuentro refleja temas fundamentales del pontificado de León XIV, especialmente en torno a la “relación entre fe y razón”, el papel de la educación y la construcción de la paz.

“La UNESCO, que reúne ciencia, cultura y educación dentro de una institución internacional, en un momento en que los elementos del derecho internacional necesitan ser reafirmados, representa una etapa muy importante”, afirmó.

El purpurado destacó también que la Iglesia en Francia ha decidido dedicar “tres años al tema de la educación”, buscando dialogar con diversos actores de la sociedad sobre los desafíos educativos actuales.

Aunque la Santa Sede aún no ha publicado el programa oficial del viaje, el Cardenal Aveline indicó que se espera que el Papa visite París y el santuario mariano de Lourdes.

El quinto viaje internacional de León XIV

El de Francia será el quinto viaje internacional del Papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano (27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025), el Principado de Mónaco (28 de marzo), África (13 al 23 de abril) y España (6 al 12 de junio).

El Cardenal Aveline consideró además que la visita tendrá una dimensión que va más allá de Francia y alcanzará a toda Europa, en un contexto marcado por guerras y tensiones internacionales.

“Hoy es importante trabajar por la paz y valorar la fuerza de la reconciliación para la construcción de la paz en el mundo”, afirmó el cardenal francés.

Diego López Marina ACI Prensa

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