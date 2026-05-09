HASENKAMPENSES RUMBO AL NACIONAL U-20 DE ATLETISMO

Este sábado y domingo en la ciudad de Concepción del Uruguay, se llevará a cabo el Nacional de Atletismo U-20, donde los atletas hasenkampenses Eliel Méndez y Felipe Rodríguez buscarán dejar su huella representando a Entre Ríos, en una de las competencias más importantes del Calendario Atlético Nacional.

Lo más notable de esta clasificación es que ambos atletas pertenecen originalmente a la categoría U-18 (nacidos en el año 2009).

Sin embargo, gracias a sus excelentes marcas y destacada participación en el Campeonato Provincial U-20, han sido habilitados para competir en la división superior, demostrando el gran nivel que poseen ambos jóvenes.

Inalén Godoy, coordinador del Área de Deportes municipal, manifestó el orgullo que siente por la participación de los atletas hasenkampenses en esta competencia nacional, “a la par de los mejores de nuestro país, reflejando y demostrando el atletismo de nuestro pueblo y el fruto de la Escuela Municipal de Deportes”.

✨️ MUCHA SUERTE GURISES!

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