Senado: convocatoria a sesión y comisiones con invitados

Los senadores están llamados a sesión ordinaria en el marco del 147º Período Legislativo para la semana próxima. Asimismo se reunirán en comisiones los días martes y miércoles.

La Cámara de Senadores está convocada a sesión ordinaria para los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de mayo, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente. Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

Comisiones

Para el martes 12 a las 11:00 se programó una reunión de la Comisión de Salud Pública y Drogadicción. En esta oportunidad se continuará con el análisis del Expediente N° 15.598: Proyecto de Ley por el que se establece un procedimiento integral de actuación en situaciones de emergencia, destinado a garantizar una atención adecuada, accesible y humanizada a personas con desafíos en la comunicación, promoviendo su protección, seguridad y bienestar.

Para este encuentro de trabajo fueron invitados el ministro de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; el director de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos, Oscar Díaz Bertozzi; y el director del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) de la Provincia de Entre Ríos, Diego Velez.

También en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, a las 11:45 se llevará adelante una reunión conjunta de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, y de Legislación General. Los senadores darán continuidad al estudio del Expediente N° 15.399: Proyecto de Ley por el que se prohíbe el acceso a sitios de apuestas en línea a través de redes públicas de acceso a internet brindadas por organismos estatales. Para esta ocasión están convocados a dar sus aportes, el presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de la Provincia de Entre Ríos, Carlos A. Moyano; y el secretario de Modernización, Ciencia Tecnología e Innovación de la Provincia de Entre Ríos, Emanuel Gainza.

Por otro lado, el miércoles 13 de mayo a las 9:30 se programó una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para el abordaje de varios temas:

1- Expediente N° 28.985: Proyecto de Ley por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Acceso a sala de extracción cooperativa apícola Paraná – dpto. Paraná”.

2- Expediente N° 28.986: Proyecto de Ley por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Acceso a sala de extracción cooperativa apícola Gualeguaychú ltda – dpto. Gualeguaychú”.

3- Expediente N° 28.987: Proyecto de Ley por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de las siguientes obras, Rehabilitación y Reconstrucción de Calzada R.P.N°1-Tramo: R.N.N° 12-San José de Feliciano Dpto. La Paz-Feliciano; Rehabilitación y Reconstrucción de Calzada R.P. N.º 2- Tramo: San José de Feliciano – R.N.N° 14. Dpto. Feliciano -Federación; y Rehabilitación y Reconstrucción de Calzada desvío de Tránsito Pesado San José de Feliciano Tramo: Calle Belgrano-R.PN° 2. Dpto. Feliciano.

4- Expediente N° 28.988: Proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Circunvalación a la ciudad de Nogoyá”.

5- Expediente N° 28.997: Proyecto de Ley por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “R.P.Nº 43 puente arroyo “Del Sauce” – dpto. Nogoyá.

6- Expediente N° 28.998: Proyecto de Ley por el que se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Sistematización de canal Mihura – dpto. Gualeguay”.

Posteriormente, a las 10:00, se llevará a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Hidrovías, Puertos y Transportes Multimodales, de Legislación General, y de Obras Públicas, para tratar los Expedientes N° 15.070: Proyecto de Ley por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros. Expediente N° 27.070 – 25.904 – 24.890 Unificados: Proyecto de Ley por el que se crea el Régimen de Consorcios Camineros.