Se conmemoró el día de los docentes y directivos de Educación Inicial

En honor al natalicio de Macedonia Amavet, entrerriana y pionera de la educación inicial, este viernes 8 de mayo se conmemoró el Día de los docentes y directivos de la Educación Inicial Entrerriana.

“Desde la Dirección de Educación Inicial del CGE los saludamos agradeciendo el trabajo, la responsabilidad y la dedicación con que acompañan la formación de la primera infancia” expresó la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro.

“Es una fecha sensible a los sentimientos de quienes bregamos por la educación de los más pequeños que tiene lugar, nada menos, en el mes de la Educación Inicial” agregó Piñeiro.

La educación es un acto de valor como dice Paulo Freire, por ello es importante reconocer en cada una de las docentes del nivel, el compromiso diario asumido desde una perspectiva ética y política, que sostiene y enmarca la noble tarea de enseñar y cuidar a los niños.

Este reconocimiento fue establecido por la Resolución Nº 3380/23 del CGE, con el fin de fortalecer la identidad del nivel educativo, destacar la historia de los jardines de infantes en la provincia y revalorizar a los docentes y a los directivos que diariamente crean las condiciones para que el aprendizaje suceda.

Cabe considerar que, Macedonia Amavet fue una de las tres primeras maestras jardineras de Argentina que además se desempeñó como directora del primer Jardín de Infantes de Latinoamérica en la Escuela Normal de Paraná desde 1884. Dejó una huella imborrable en la historia de la educación entrerriana y argentina. Desde sus roles como auxiliar, profesora titular, directora y vicedirectora en diversas instituciones educativas, contribuyó al desarrollo y la innovación en la formación de las generaciones más jóvenes.