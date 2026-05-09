Radio abierta de UPCN frente a Salud: «Tenemos que estar todos unidos»

En el marco del estado de alerta y las medidas sorpresivas anunciadas días atrás por los atrasos en el pago de distintos conceptos salariales, UPCN realizó este viernes una radio abierta frente al Ministerio de Salud provincial.

“El reclamo no es solamente por el tema salarial y el pase a planta permanente, sino por la dignidad de los trabajadores”, subrayó la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, al tomar la palabra .

Y añadió: «Tenemos que estar todos unidos, el momento lo amerita”.

La actividad contó con la participación del equipo de salud del Sindicato y delegados del sector, aunque a muchos trabajadores no se les permitió salir de sus lugares de trabajo para sumarse a la jornada.

Frente a la sede de la cartera sanitaria, en calle 25 de Mayo, se instalaron banderas y una carpa sobre la vereda, desde donde también se ingresó al edificio para convocar a los trabajadores a sumarse al reclamo. “Tenemos que estar todos unidos, el momento lo amerita”, señaló Domínguez al exigir el cumplimiento de pagos adeudados vinculados a prolongación de jornada, funciones, cambios de tramo y horario atípico.

Los distintos dirigentes sindicales que tomaron la palabra cuestionaron el contexto de ajuste nacional y reivindicaron la continuidad del diálogo paritario en la provincia. “Basta que nos pisen como cucarachas. Milei hace eso en la Nación y nosotros todavía en la provincia podemos tener paritarias. Miren si no será valioso el diálogo, aunque no dé el resultado que nosotros queremos”, remarcaron.

“Estamos siempre dispuestos a ir a las reuniones, hablar con la gente, caminar las oficinas, buscarle la vuelta, destrabar expedientes. Lo importante es que la gente tenga el resultado, tenga la solución. No se nos caen los anillos por recorrer los ministerios antes que estar generando el conflicto”, expresaron al resaltar la tarea gremial. En el mismo sentido afirmaron que “los sindicatos serios y bien organizados somos la solución para los trabajadores”.

En otro tramo de los discursos, destacaron el acompañamiento permanente que se da desde el Sindicato. “Siempre estamos para el más pequeño detalle, tanto para el problema colectivo como para la situación que afecta a un solo compañero. Mientras otros se toman vacaciones, nosotros estábamos trabajando para la compañereada”, expresó Jorgelina Berta, integrante de la comisión directiva de UPCN.

Además anticipó que se continuará el reclamo de lo adeudado en los distintos ámbitos de la administración pública. “Este es un momento donde no podemos dudar, donde no podemos dar ni un paso atrás”, subrayó.

Finalmente, desde UPCN ratificaron que continuarán acompañando a los distintos sectores: salud, comedores, auxiliares de educación, promotores de derechos y administrativos. “Dialogar no significa bajar la cabeza. Vamos a estar al lado de los trabajadores cada vez que se toque un derecho”, concluyeron.