Gvozdenovich: “Chajarí es una de las agencias más pujantes que tenemos”

El Concejo Provincial del INTA tuvo este viernes su reunión mensual, y el encuentro fue en Chajarí.

Estuvieron presentes representantes de las distintas agencias de la provincia, presencialmente y vía zoom.

Se evaluaron no sólo las demandas sino también los retiros voluntarios en toda la provincia.

El Ingeniero agrónomo Jorge Gvozdenovich, director del Centro Regional Entre Ríos del INTA dialogó con Agro Noticias Chajarí y explicó que las reuniones se realizan una vez al mes y el concejo está integrado por directores y por representantes del sector privado.

“Conocemos de primera mano la realidad de cada región, el vínculo con el sector productivo, las demandas que recibe y puede abordar; mientras que las que no pueden, buscamos la manera de afrontarlas”.

El profesional remarcó la importancia de Entre Ríos por contar con una diversidad productiva de economías regionales, contando con 22 cadenas productivas.

“Chajarí es una de las agencias más pujantes que tenemos en el INTA, hay gente joven que le pone una impronta muy buena” dijo el director y añadió que “en Paranacito tenemos madera blanda, en Paraná agricultura, en Uruguay tenemos arroz, ganadería avicultura, y en Chajarí citricultura, forestales, hortícola, y el INTA tiene que estar presente asumiendo estos desafíos en cada una de las regiones”.

Retiros voluntarios

De los retiros voluntarios que están ocurriendo dentro de la entidad reconoció que es una situación que “duele mucho., porque se va a ir mucha gente muy valiosa del INTA, personal formado por INTA con un criterio agronómico muy solicitado por el privado, y se van a ir, y vamos a quedar con áreas de vacancia” reconoció el ingeniero, refiriéndose también a sistemas productivos que no llegarían a cubrir.

De la situación económica también reconoció que están atravesando momentos muy críticos y de muchos recortes, “lo bueno es que nos asociamos mucho con el privado, el productor privado confía en el INTA, se acerca y nos plantea que quiere que le ensayemos un producto, una yema, que se analice un marco de plantación, y que el INTA te de una devolución, tiene un reconocimiento, lo que genera una importante fuente de ingreso, sino la mayor actualmente”.

Teniendo en cuenta que los retiros voluntarios tienen un plazo de 30 días más para definirse, allí se conocerá la situación real de las agencias. “La premisa del concejo regional es no perder territorio, y tratar de ver, con los quedamos luego del retiro voluntario, cómo absorbemos las demandas del sector agro bio industrial de Entre Ríos”.

Este año el INTA cumple 70 años en Argentina, cambiando el sistema productivo de Entre Ríos, gracias a los aportes del privado y consiguiendo fondos extra presupuestarios para poder funcionar.

Fuente: Agro Noticias Chajarí