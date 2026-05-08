La Mesa de Enlace valoró el trabajo junto con el gobierno provincial

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este viernes con miembros de la Mesa de Enlace y dialogó sobre el impuesto inmobiliario rural y su actualización por debajo del porcentaje de la inflación, caminos rurales y las problemáticas de ciertos sectores. Las entidades destacaron el trabajo junto a la provincia.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, detalló que durante la reunión se trató la actualización del impuesto inmobiliario rural; por debajo de la inflación. “El eje del encuentro fue presentarle al gobernador el acuerdo que se había alcanzado. Y se repasó otra agenda en común que es la de los caminos rurales. Este es un proceso sobre el que trabajamos mucho y esperamos tener mejores resultados. El gobernador planteó mantener abiertas las alternativas para seguir conversando, y mejorar mecanismos de ejecución”, detalló. También estuvo en agenda la situación del sector arrocero vinculada a la caída de volumen de superficie y al escenario nacional.

En torno al impuesto, instó a aquellos productores que eventualmente hayan recibido aumentos superiores al 30 por ciento, el tope de incremento fijado, que consulten con ATER o sus representantes en la Mesa de Enlace. Descuentos del año anterior que ya no aplican pueden generar tales situaciones. “Fue una reunión muy productiva”, concluyó.

A su turno, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, definió como “una buena oportunidad conversar con el gobernador y con todo su gabinete que siempre está predispuesto encontrar estos espacios de diálogo que son los que realmente llevan a la construcción de las políticas públicas que necesitamos a largo y mediano plazo”.

Sostuvo luego que “a nivel nacional tenemos una predisposición para acompañar a los gobernadores en las que le toca batallar cotidianamente en momentos donde son muy críticos y en situaciones que nos afectan a todos”, insistió.

Finalmente, destacó que “el gobernador siempre se muestra predispuesto a escucharnos y a tratar de buscar soluciones en conjunto. Acá nadie tiene la verdad, pero sí estos espacios son importantes para poner las cartas sobre la mesa y poder construir un mejor futuro para todos y entre todos”.

A su turno, el titular de Fedeco, Ronald Garnier, calificó el encuentro como “muy positivo” y especificó que se “viene trabajando ya de hace un tiempo con el gobierno y siempre hay muy buena predisposición. Esto ha sido una reunión más donde se trató el tema puntual del impuesto inmobiliario y otros temas que son inquietudes y problemas que queremos buscarle resolución conjunta en el sector”.

Dijo que los caminos rurales “ha sido un problema que ya lleva varias décadas en la provincia y es de difícil resolución. Nos estamos aunando junto con el gobierno para tratar de buscarle una solución, aunque sea a largo plazo, pero que comencemos a trabajar en este tema. Es imperioso que lo tengamos. La producción agropecuaria va en aumento y necesitamos estructuras de camino y puertos diferentes para seguir trabajando y poder sacar nuestra producción”.

“Estamos muy conformes con la reunión porque va en la vía que nosotros pensábamos. Seguiremos trabajando y estamos dispuestos desde nuestras entidades a colaborar y trabajar junto con el gobierno”, concluyó.

Presencias

El encuentro fue en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, y estuvieron presentes Sarnari, Garnier y los titulares de la Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos, Diego Etchevehere; de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), Sergio Dalcol; y el referente de la regional de Entre Ríos de la FAA, Matías Martiarena. También participaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y el director de ATER, Jesús Rafael Korell.