Frigerio encabezó un nuevo encuentro con gremios estatales para llegar a consensos sobre la Reforma Previsional

El gobernador Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con los referentes de los gremios representantes de los trabajadores para analizar los avances del proyecto de Reforma Previsional que el Ejecutivo enviará la semana próxima a la Legislatura. Durante el encuentro, se destacó la importancia del diálogo institucional y la participación activa de los trabajadores en la búsqueda de soluciones para garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

La jornada permitió abordar indicadores de sustentabilidad y perspectivas de mejora del sistema, bajo la premisa de consolidar una transformación profunda que no se base en modificaciones abruptas, sino en el intercambio con todos los sectores sociales y políticos. Acompañaron al mandatario el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el ministro de Economía y Servicios Publicos, Fabián Boleas; y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat.

Los representantes gremiales valoraron la apertura del gobierno provincial para escuchar sus inquietudes y propuestas. el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, José Allende, subrayó el carácter constructivo de la reunión: “Fue una reunión entre tantas que se han hecho, donde se van viendo los avances y las propuestas que cada uno ha ido haciendo. Varias de ellas, el gobernador se ha comprometido a tenerlas en cuenta en el proyecto que va a mandar a la legislatura en los próximos días”. Allende destacó que se dio un “debate muy amplio” y que la instancia de discusión continuará en el ámbito del Senado.

Por su parte, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya, manifestó su satisfacción por formar parte de la mesa de discusión. “La verdad que una satisfacción grande, significa que estamos participando. Eso es lo importante. Acá no es cuestión de dejar que los demás opinen por todos los docentes. Hay que venir, trabajar, poner la cara”, afirmó. La secretaria general también hizo hincapié en la necesidad de encontrar mecanismos para sanear el déficit de la Caja: “Estamos tratando de hacer nuestros aportes para que la Caja de Jubilaciones pueda seguir sosteniéndose y no que se vaya yendo en picada”.

Asimismo, el asesor gremial del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), Fernando García, resaltó la importancia de la presencia directa del gobernador en la mesa de negociación. “Revalorizo el diálogo, la participación y el debate en una democracia. Nosotros venimos a dar la cara, no hay otra. Y así vamos a nuestras bases, como corresponde”, señaló.

La estrategia oficial busca trabajar sobre parámetros centrales como la movilidad jubilatoria, las edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales. Este encuentro forma parte de una serie de reuniones que el Ejecutivo provincial viene manteniendo con distintos sectores para asegurar que la reforma sea el resultado de un amplio consenso social, priorizando la estabilidad del sistema previsional para las futuras generaciones de entrerrianos.