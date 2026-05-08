Entre Ríos mejoró su nivel de transparencia en las cuentas públicas, según un informe académico

Entre Ríos registró una mejora significativa en su puntuación en materia de transparencia de las cuentas públicas, de acuerdo a un informe presentado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario.

El estudio, elaborado por el Foro Regional Rosario junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR y en articulación con otras instituciones académicas, evaluó el desempeño de 10 provincias y 8 municipios a través de un índice específico (ITCPS), que mide la accesibilidad, actualización, nivel de detalle y apertura de los datos presupuestarios publicados en los sitios web oficiales.

En ese marco, Entre Ríos se destacó por los avances registrados en el último año, al pasar de 6,03 a 8,5 puntos en el índice de transparencia, lo que representa una mejora del 41 por ciento. Este crecimiento evidencia mejoras concretas en la publicación y organización de la información presupuestaria, y posiciona a la provincia entre los casos más relevantes de evolución dentro del ranking.

El informe subraya que este tipo de avances demuestra que es posible elevar los estándares de transparencia en períodos relativamente breves cuando existe decisión institucional.

Además, el estudio incluyó una encuesta a actores clave del sistema -periodistas, académicos, profesionales y organizaciones de la sociedad civil- que permitió analizar las dificultades en el acceso a la información pública. Entre los resultados más relevantes, se destacó que ocho de cada diez consultados no encuentran o solo acceden parcialmente a los datos necesarios para su trabajo.

En la misma línea, cinco de cada diez personas que no analizan la ejecución presupuestaria señalaron como principal obstáculo la dificultad para acceder a la información, mientras que solo el 9 por ciento manifestó desinterés en la temática. Estos datos evidencian que existe una demanda activa de información pública, aunque persisten barreras de acceso.

Asimismo, el estudio marcó diferencias entre niveles de gobierno: mientras las provincias alcanzaron en promedio cerca de cinco puntos sobre diez en el índice, los municipios registraron desempeños más bajos, con valores cercanos a los tres puntos.

A pesar de los avances, el informe identificó desafíos estructurales que aún deben abordarse, como la accesibilidad directa a la información, la actualización de los datos, el nivel de desagregación y la disponibilidad en formatos abiertos que faciliten su análisis.