Se concretaron mejoras edilicias en el hospital Ecuador de Alcaraz

El hospital Ecuador de Alcaraz, en el departamento La Paz, concretó nuevas obras de infraestructura y renovó equipamiento, en el marco de un plan integral. El objetivo es mejorar la calidad de atención y el confort de los pacientes. Las acciones, ejecutadas con recursos propios y aportes de la comunidad, demandaron una inversión cercana a los 11.000.000 de pesos

En esta etapa, se finalizó la renovación total de la sala de internación para mujeres. Los trabajos incluyeron la reconstrucción completa del baño, con recambio de cañerías y artefactos, la instalación de cielorrasos, mejoras en la iluminación y la incorporación de camas más modernas y funcionales.

Las intervenciones forman parte de un proceso iniciado a comienzos de año, que ya había contemplado mejoras en consultorios y en la sala de espera, donde también se colocaron nuevos cielorrasos. Además, se avanzó en la renovación del mobiliario del sector de cocina, con la instalación de alacenas y bajo mesada.

El director del nosocomio, Juan Almada, señaló que las obras responden a “una estrategia sostenida para fortalecer la infraestructura” y adelantó que el próximo paso será la puesta en valor integral de la sala pediátrica.

Las mejoras fueron posibles gracias a una combinación de fondos propios y el acompañamiento de la comunidad. Con recursos del hospital, de la partida hospitalaria enviada por el Ministerio de Salud, se adquirieron cuatro camas y materiales. En tanto, con aportes comunitarios se realizaron refacciones en el baño de Sala 4, se renovó el mobiliario de cocina, y se realizó la compra de un freezer y dos aires acondicionados.