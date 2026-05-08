Se pondrá en valor el Registro Civil de Rosario del Tala con intervenciones edilicias

El Gobierno de Entre Ríos realizará la apertura de sobres para la ejecución de obras en el edificio del Registro Civil de Rosario del Tala, ubicado en el Centro Cívico de la ciudad. La intervención comprende una inversión provincial de 72 millones de pesos y apunta a mejorar espacios de atención al público.

Los trabajos estarán orientados a resolver problemas de inundación ocasionados por el ascenso de napas freáticas durante lluvias intensas, mediante la impermeabilización de pisos y la optimización del sistema de desagües.

Además, se intervendrán muros afectados por humedad, se acondicionarán sanitarios públicos -incluida la adaptación del baño para personas con discapacidad- y se realizarán mejoras en sectores internos como áreas de oficina y de archivo. En el exterior, se reconstruirá la rampa de acceso y se reparará la vereda, favoreciendo condiciones seguras de accesibilidad y circulación.

La obra presenta un presupuesto oficial de 72.869.147 pesos y un plazo de ejecución de 90 días corridos. El acto administrativo tendrá lugar el martes 12 de mayo de 2026 a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

En este marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que “esta obra permitirá dar respuesta a problemas estructurales que afectan el funcionamiento cotidiano del establecimiento cívico, al tiempo que mejorará las condiciones de atención para los vecinos”. Además, remarcó la importancia de contar con espacios públicos más accesibles, seguros y adecuados para preservar documentación y brindar una mejor calidad de atención.

“Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta apertura de sobres que nos permitirá mejorar las condiciones edilicias de nuestro Registro Civil. Esto se expresa en mejores condiciones de trabajo para el personal y en un mejor servicio para la comunidad”, explicó el director General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Luciano Fettolini.

“Estas obras representan una mejora en la calidad de atención que recibe la ciudadanía. Contar con espacios más accesibles y funcionales fortalece el servicio público y el vínculo cotidiano entre el Estado y la comunidad. Acompañamos estas intervenciones, trabajando articuladamente con distintas áreas para avanzar hacia un Estado más cercano, eficiente y preparado para brindar mejores respuestas”, expresó la directora de Canales de Atención Pública, Betania Ambroggio,