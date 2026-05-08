JUEGOS CULTURALES ENTRERRIANOS 2026

Sumate a participar de esta propuesta, bajo la temática “Territorios que hablan”, en la cual, el Gobierno de Entre Ríos ,a través de la Secretaría de Cultura, celebra la identidad y el talento de chicos y chicas de toda la provincia.

🟢 ¿Quiénes pueden participar?

Niños y jóvenes de 12 a 18 años de toda la provincia, en categorías Sub 15, Sub 18 y Única.

🟢 Disciplinas

Canto solista, freestyle, fotografía, artes visuales bidimensionales, cuento, poesía, videominuto, danza (individual y pareja), teatro (unipersonal y grupal), historieta, payada y conjunto musical.

🎨 ¡Podés participar de forma individual o grupal!

🗓️ Fechas clave:

📌 Inscripciones abiertas hasta el 31 de junio a las 13 h

📍 Instancias locales: julio/ agosto

📍 Encuentros regionales: agosto/ septiembre, en Hernández, Ubajay, San José de Feliciano, Crespo y San Salvador.

📍 Final provincial: 2 de Octubre en Nogoyá 🏆

📲 ¿Querés ser parte?

📝 Inscribite online 👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1F o comunicate con el Área de Cultura y Turismo 📱3435063635

@natalia.lucchesi @ludmistang @culturaentrerios