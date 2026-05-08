Entre Ríos lanzó Click al Futuro, un programa de formación en habilidades digitales para empleados públicos

La actividad se desarrolló en el Mirador TEC y contó con la participación del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; del secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; del secretario de Trabajo, Mariano Camoirano; del decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología (Uader), Juan Pablo Filipuzzi; y de la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez.

Desde el gobierno provincial destacaron que la capacitación continua de los trabajadores públicos constituye una herramienta central para mejorar la calidad de la gestión y que, además, impacta de manera directa y positiva en la carrera administrativa, al brindar mayores oportunidades de desarrollo, profesionalización y crecimiento dentro del Estado.

En ese marco, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, mencionó que “la tecnología avanza permanentemente y nos desafía todos los días, pero hay algo irremplazable, que es la calidad humana y la vocación de servicio de quienes trabajan en el Estado. Lo que busca esta propuesta es brindar herramientas para potenciar esas capacidades y mejorar la atención y el funcionamiento del gobierno provincial”.

En tanto, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó que “estos cursos buscan brindar herramientas concretas a los trabajadores. Entendemos el trabajo como algo más que cumplir un horario, es la posibilidad de aportar y trascender, de entender el impacto de cada tarea”. “Este esfuerzo forma parte de un objetivo mayor: sacar adelante la provincia, cada localidad y el Estado, a través de alianzas estratégicas. Por eso, destacamos el trabajo conjunto con UPCN, que, más allá de las diferencias, acompaña y aporta cuando se trata del bien común”, agregó Troncoso.

A su turno, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló que “el programa contempla 15 cursos y hoy estamos lanzando los primeros cinco, comenzando por herramientas básicas de computación. Queremos que nadie quede afuera de esta transformación digital y por eso buscamos acercar capacitaciones accesibles, útiles y aplicables tanto al trabajo diario como a la vida cotidiana”.

Por su parte, la secretaria adjunta de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Carina Domínguez expresó: “Hemos comenzado una etapa en la que los trabajadores son protagonistas de un momento donde tenemos que estar decididamente preparados y capacitados, no solo para responder a las demandas de los entrerrianos, sino también porque creemos profundamente que los empleados públicos tienen expectativas de superarse y mejorar todos los días”.

Click al Futuro propone un modelo de formación 100 por ciento virtual, asincrónico y accesible, diseñado para adaptarse a los tiempos y necesidades de quienes se desempeñan en el sector público. Además, no requiere conocimientos previos y está orientado a brindar herramientas prácticas aplicables al trabajo cotidiano.

Primeros cinco cursos habilitados

1- Uso básico de computadoras

Base para desenvolverse en entornos digitales: manejo de PC, archivos, herramientas de oficina y comunicación digital.

2- Trabajo colaborativo digital

Uso de herramientas para organizar tareas, comunicarse y trabajar en equipo (Google Workspace).

3- Gestión documental y archivos públicos

Claves para ordenar, gestionar y preservar información en entornos digitales.

4- Introducción a la ciberseguridad

Buenas prácticas para proteger información y prevenir riesgos digitales.

5- Líder 4.0 Desarrollo de habilidades de liderazgo para equipos en contextos digitales, híbridos y cambiantes.

Para inscribirte a los cursos deberás ingresar a la plataforma de la Uader a través del link que se encuentra adjunto.