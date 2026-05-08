Este fin de semana se realiza el 4° Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

El encuentro organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura, junto a la Municipalidad local, reunirá a artistas entrerrianos seleccionados mediante convocatoria abierta, quienes realizarán murales en distintos puntos de la ciudad sobre la temática Pueblos Entrerrianos, arte e identidad. Este año se registró un récord de participación con más de 50 postulaciones provenientes de diferentes localidades de la provincia.

Las intervenciones se desarrollarán en paredes cedidas por vecinos y por el municipio en los siguientes sectores: Gualeguaychú entre 25 de Mayo y San Martín; Pellegrini y Presidente Perón; Pellegrini entre 25 de Mayo y San Martín; Presidente Perón entre San Martín y 25 de Mayo; 25 de Mayo y Presidente Perón; y Presidente Perón 764, entre Mitre y Urquiza.

El cronograma de inicio de las pintadas será el viernes desde las 11, el sábado a partir de las 11.30 y el domingo desde las 9.

El viernes 8 de mayo, a las 19, se realizará el acto de apertura y entrega de reconocimientos en el Teatro Jorge Alfredo Alasino. La actividad contará con la actuación del taller municipal de folclore Che Rojaijú y de la cantante Luz Quintana Grasso.

El sábado 9 de mayo, a las 9, tendrá lugar la capacitación Murales con tiempo propio. Ideas para antes y después de la pared, coordinada por Camila Guerra “China del Río” (Rosario), en el Salón Comedor del Predio de la Expo. Luego, a las 14.30, se desarrollará el Taller de Mural Comunitario y Participativo, coordinado por Florencia Albornoz (Paraná), en el paredón de la Escuela José M. Paz. La jornada cerrará a las 21 con una peña folklórica en Gulp, Club Martín Fierro, organizada por La Familia del Folklore.

El domingo 10 de mayo, a las 17.30, se realizará la entrega de certificados de capacitación y el cierre artístico con la actuación del grupo Nomeleskatime (Viale), frente al Albergue Municipal sobre calle Eva Perón.

Los artistas seleccionados reciben materiales, premios económicos y, en el caso de no residir en Maciá, alojamiento y comidas durante el desarrollo del encuentro. El jurado estuvo integrado por Camila Guerra, Melisa Eugenia Jatib y María Florencia Albornoz.

Los Encuentros Entrerrianos de Arte forman parte de CUAC! Cultura Activa, un programa impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que busca fortalecer una agenda cultural federal, ampliar los circuitos artísticos y promover el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales entrerrianos.

El programa completo del encuentro puede consultarse en el enlace oficial difundido por la organización.