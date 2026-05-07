La Microrregión Río Nativo se incorporó al Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos

La Paz y Santa Elena firmaron el convenio de colaboración recíproca que compromete a unificar la medición estadística y aportar datos al sistema provincial.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos avanzó en la implementación territorial del Observatorio Económico Turístico (OET.ER) con la firma de convenios de colaboración con las ciudades de La Paz y Santa Elena, integradas en la Microrregión Río Nativo.

En La Paz, el acuerdo fue suscripto por el presidente del Ente, Jorge Satto, y el intendente Walter Martín, en un acto realizado en el predio del complejo termal reinaugurado en enero bajo administración municipal. Participaron el director de Competitividad, Incentivos e Inversiones del Ente, Martín Lima; el secretario de Gobierno local, Matías Camino; la secretaria de Turismo, María Luz De Bernardo; y en representación del sector privado, el presidente de la Cámara de Turismo de La Paz, Héctor Carranza.

Mientras que en Santa Elena, Satto firmó el convenio con el intendente Daniel Rossi en un encuentro desarrollado en el Nuevo Mirador Costero del Parque La HoyaAcompañaron la senadora departamental Patricia Díaz y la directora de Turismo local, Carina Spahn.

Los acuerdos establecen un marco de trabajo conjunto para la recolección, sistematización y análisis de información turística, integrando los datos locales a la plataforma provincial. En este esquema, los municipios garantizan la provisión periódica de información y la coordinación metodológica, mientras que el Ente aporta asistencia técnica, capacitación y herramientas para el relevamiento.

Durante las actividades, Satto remarcó la centralidad del sistema de datos en la política turística provincial. “Es uno de los puntales en los que basamos nuestra gestión: obtener datos de calidad, datos duros, científicos, respaldados con tecnología moderna”, señaló, y agregó que el objetivo es conocer en profundidad el comportamiento de la demanda para orientar decisiones públicas y privadas.

En ese sentido, destacó también el rol del turismo como actividad económica estratégica. “El turismo tiene que estar en una consideración especial como generador de empleo y arraigo. Da trabajo a mucha gente y fortalece a las comunidades, y así lo entiende nuestro gobernador Rogelio Frigerio”, afirmó.

Desde el Ente se subrayó, además, la importancia del sector privado en el funcionamiento del Observatorio. Tal como explicó Martín Lima, el sistema se basa en “uniformidad metodológica en toda la provincia y descentralización operativa”, donde los prestadores, a través de los municipios, aportan la información que nutre la plataforma provincial, consolidando así una red de datos que permite construir un diagnóstico más preciso de la actividad turística entrerriana.