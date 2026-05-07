Entre Ríos fue protagonista en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que “es una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso que Entre Ríos pueda expresar y compartir su potencia, su identidad, sus historias, hoy en el evento cultural más importante del país”.

Horizonte de sucesos, de Mariana Bolzán (Paraná), fue seleccionada entre más de 30 obras en la convocatoria federal del Premio Fray Mocho, a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. El jurado destacó la “originalidad de un conflicto cercano a la realidad, oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles”. Su publicación está a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

Sobre el nuevo libro del destacado autor entrerriano, Ricardo Romero, la reseña de Jorge Consiglio cuenta: “Bajo una lluvia persistente y una serie de hundimientos inexplicables que horadan el suelo de Paraná, Perros de la lluvia despliega un mosaico de historias que avanzan a través de bifurcaciones y derivas (…) Con un tono que conjuga lo absurdo y lo ominoso, Romero edifica con maestría un verosímil perturbador dentro de una tradición en la que el realismo no irrumpe, gana densidad”.

Ambas publicaciones están disponibles para la venta en el stand de Entre Ríos, ubicado en el Pabellón Ocre N°3017. Participó también de la presentación el director de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá.

Actividades en el stand de Entre Ríos

Todos los días se realizan presentaciones de libros de autores entrerrianos (más de 30 surgidos de una convocatoria abierta) y 20 editoriales de la provincia muestran su producción hasta el 11 de mayo.

Las editoriales que integran el stand, además de la Editorial de Entre Ríos, son: Vaina Libros (Chajarí), Canto Rodado (Gualeguaychú), Nutrias (Paraná), El Equipo Azul (Paraná), Camalote (Paraná), Eduner, Drakkar (Paraná), Ediciones Mitocondria (Paraná), Palo Santo (Gualeguaychú), Azogue Libros (Paraná), La Ventana Ediciones (Paraná), Rodolfo García Editora (Gualeguaychú), Oyé Ndén (Gualeguaychú), Flor del Ceibo (Paraná), Ana Editorial (Paraná), Equilíbrio Ediciones (Paraná), Editorial Municipal (Paraná), Los libros de Elián (Paraná) y Montaña (Chajarí).