Entre Ríos adhirió a un programa nacional para fortalecer la restitución de derechos de víctimas de trata

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, firmó un acta de adhesión con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de fortalecer la asistencia técnica, la capacitación y la articulación operativa en la lucha contra el delito de trata de personas.

El programa tiene como eje central garantizar que las víctimas accedan de manera efectiva a la restitución de sus derechos. En ese marco, se acordó la implementación de los protocolos nacionales vigentes y la realización de instancias periódicas de evaluación, para asegurar una respuesta ágil y eficiente.

Entre Ríos se desempeña como Punto Focal jurisdiccional en materia de asistencia a víctimas, en el marco de las leyes nacionales N° 26.364 y su modificatoria N° 26.842. A partir de este convenio, se refuerza el compromiso mediante acciones de capacitación, fortalecimiento institucional y articulación en la intervención de casos.

El acuerdo prevé que el Gobierno nacional brinde asistencia técnica y metodológica, además de instancias de formación destinadas a los equipos locales. Por su parte, la provincia designará equipos técnicos y operativos responsables de implementar los lineamientos en el territorio.

Asimismo, se optimizarán los mecanismos de derivación y seguimiento de casos, mediante un trabajo coordinado con los organismos nacionales competentes.

“En la provincia venimos trabajando en capacitaciones y en el acompañamiento a víctimas y testigos de trata de personas. Este convenio nos va a permitir redoblar los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó Roncaglia.