Se ejecutan trabajos de refacción y accesibilidad en la escuela normal de Feliciano

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, lleva adelante trabajos edilicios en el sector del nivel inicial de la escuela normal superior “Ramón de la Cruz Moreno”, de San José de Feliciano. La intervención comprende una inversión provincial que supera los 30 millones de pesos.

El proyecto se desarrolla sobre una superficie de 124 metros cuadrados e incluye la reparación de pisos y contrapisos, colocación de zócalos y revestimientos, arreglos en muros y revoques, y tareas de pintura tanto en el portal de acceso como en el Salón de Usos Múltiples (SUM). Además, se contempla la restauración de rejas y portones para la seguridad del establecimiento.

Como parte de las mejoras en accesibilidad, se construirá una rampa para personas con discapacidad, garantizando un ingreso seguro. Asimismo, se renovará la red de desagües pluviales con el objetivo de evitar anegamientos en el patio y optimizar el uso de los espacios exteriores. La obra comprende una inversión provincial de 31.775.448 pesos, un plazo de ejecución de 90 días corridos y está a cargo de la firma Montes Claudio Marcelo

En este marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, subrayó que “estas intervenciones permiten dar respuestas concretas a las necesidades edilicias de los establecimientos del territorio provincial, haciendo posibles espacios más seguros, accesibles y funcionales para estudiantes y docentes. Se trata de un trabajo continuo que impacta directamente en la calidad de los espacios donde los chicos aprenden”.