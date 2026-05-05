Educación Vial: Trabajo conjunto con escuelas secundarias de Vial

Días pasados se llevó a cabo un importante encuentro con referentes de las instituciones educativas secundarias de Viale, con el objetivo de organizar y definir la modalidad de los talleres que se desarrollarán próximamente en el marco del programa de prevención y educación vial.

La jornada fue coordinada por el Instructor y Capacitador en Tránsito y Seguridad Vial, Oscar Sanabria, junto al Área de Juventud a cargo de Camila Mayor, el Área de Licencias con Alejandro Aranovich y el Área de Guardia Urbana representada por Tania Taborda.

Participaron de la reunión la rectora del ICVM, Paulina Romero, junto a representantes del Centro de Estudiantes de dicha institución, como así también representantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 139 de Producción Agro Industrial y de la Escuela Nº 76 “Amalio Zapata Soñez”.

Este espacio de trabajo conjunto reafirma el compromiso de seguir promoviendo la educación vial y la participación activa de los jóvenes, construyendo herramientas que contribuyan a una convivencia más segura y responsable en nuestra comunidad.