Subasta Pública de Bienes Municipales en María Grande

La Municipalidad de María Grande invita a participar de una nueva Subasta Pública, en el marco del Expte. N° 1801/2025, con el objetivo de seguir optimizando los recursos municipales.

Sera este Miércoles 6 de mayo de 2026

desde las 9:30 hs en el Salón planta baja de la Terminal de Ómnibus (Av. Urquiza 840).

Esta iniciativa permite transformar bienes en recursos que vuelven al municipio, destinándose a mejorar servicios y obras para toda la comunidad.

Por consultas comunicarse con los martilleros:

Román Manucci Mat. N° 1.283 — 📞 3435014821

Hernán Pedroso Mat. N° 1.348 — 📞 3435729074