COMUNA CURTIEMBRE: ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA EL 3º CONCURSO DE LA EMPANADA DE PESCADO DE RÍO

La organización de la Fiesta de la Empanada de Pescado de Río informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar del 3º Concurso, una de las propuestas centrales del evento que reúne a los mejores hacedores de empanadas de la región.

El certamen convoca a cocineros y cocineras que buscan destacarse con sus recetas, poniendo en valor el sabor, la técnica y la identidad del litoral. Año a año, el concurso se consolida como un espacio de encuentro y reconocimiento, donde un jurado especializado elige a los mejores, consagrándolos como campeones de cada edición.

En esta oportunidad, se destaca especialmente que todos los equipos que hayan participado en ediciones anteriores contarán con una importante bonificación en el valor de la inscripción, como reconocimiento a su compromiso y acompañamiento al crecimiento del evento.

La invitación está abierta a quienes deseen ser parte de esta experiencia que celebra la gastronomía regional, el trabajo artesanal y el orgullo de nuestras tradiciones.

Para más información e inscripciones, los interesados podrán comunicarse con la organización del evento 0343 15-533-6331