MARCELO STANG DEBUTÓ EN FIAT COMPETIZIONE

“Fue darme un gusto y vivir una experiencia hermosa”, relató Marcelo (papá de Emiliano) a FM Flash 107,1 mhz. Manejó un Fiat Tipo con el número 34 en los laterales.

La categoría Fiat Competizione comparte cartelera con el TC 2000, el Top Race y la Fórmula Nacional Argentina. El último fin de semana tuvo actividad mecánica en el Autódromo ‘Ciudad de Concordia’, donde disputó dos carreras finales.

Entre los participantes estuvo el crespense Marcelo Stang (papá de Emiliano). “Estoy colaborando con esta especialidad mecánica, así que me animé a subirme y correr. Fue darme un gusto y vivir una experiencia hermosa”, relató Marcelo a FM Flash 107,1 mhz. Manejó un Fiat Tipo con el número 34 en los laterales.

El sábado 2 de mayo culminó noveno completando los once giros de carrera al trazado de 4.700 metros. El ganador fue Juan Pablo Alé, escoltado por Agustín Roberi y Daniel Garaggiola.

Mientras que, el domingo 3 de mayo finalizó octavo con el total de las 12 vueltas. La prueba fue ganada por Sebastián Quirno. Segundo llegó Agustín Roberi y tercero fue Daniel Cosenza.

De esta forma, Marcelo Stang hizo su segunda experiencia competitiva en pista. La anterior fue a bordo de un karting, en trazado de tierra, en el año 2011.

JOSÉ LUIS DALINGER (FM FLASH 107,1 MHZ) Crespo –