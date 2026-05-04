La Oficina Móvil de Enersa estará en Sauce de Luna

La Oficina Móvil de Enersa es una herramienta que facilita el acceso a la información y a los trámites vinculados con el servicio eléctrico.

El jueves 7 de mayo, de 9 a 12, estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Horacio Luis Marsicano, en Sauce de Luna.

Con esta visita, Enersa continúa recorriendo distintos puntos de la provincia con su Oficina Móvil. En esta oportunidad, el operativo se llevará adelante en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Horacio Luis Marsicano, ubicado en la intersección de calles Marsicano y Aníbal Cúneo, con atención destinada a vecinos de Sauce de Luna.

Durante la jornada, personal técnico y comercial brindará asesoramiento, atenderá consultas y realizará gestiones vinculadas al servicio. Además, se ofrecerá orientación sobre la suscripción a la factura digital y el esquema de subsidios vigente, destacando la importancia de mantener actualizados los datos para una correcta segmentación tarifaria.

Asimismo, se compartirán herramientas para comprender la factura, conocer el impacto del consumo en el monto final y fomentar un uso más eficiente de la energía en los hogares.

La Oficina Móvil también promueve la factura digital como una alternativa práctica y sustentable, además de fortalecer el vínculo con los usuarios mediante la atención directa en cada localidad.

Cronograma

Jueves 7 de mayo: Sauce de Luna. Horario: 9 a 12. Ubicación: Centro Integrador Comunitario (CIC) Horacio Luis Marsicano, en Marsicano y Aníbal Cúneo.

Viernes 8 de mayo: Paraná XIV. Horario: 10 a 12. Ubicación: playón Paraná XIV, por calles Chacho Peñaloza y J. M. de Rosas.