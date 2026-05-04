Operativo conjunto de salud acompañó el recital de La Renga ante más de 15 mil personas

El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección General de Emergencias, participó del operativo sanitario dispuesto con motivo del recital de La Renga, realizado en el Espacio Astra de la ciudad de Gualeguaychú, que convocó a más de 15.000 espectadores.

El dispositivo fue articulado de manera conjunta con el Sistema Integral de Emergencias Sanitarias (Simes) municipal y el servicio de emergencias 107, dependiente de la cartera sanitaria provincial. En total, 14 personas integraron el equipo de intervención directa, compuesto por dos médicos, ocho enfermeros, un paramédico y tres choferes.

Durante la jornada se montó una carpa sanitaria destinada a la estabilización de pacientes críticos (código rojo), mientras que la atención de casos leves (código verde) se coordinó junto a Cruz Roja Argentina en un espacio diferenciado.

El operativo contó además con dos camionetas de rescate, una unidad de triage y una ambulancia, lo que permitió dar respuesta eficiente ante distintas situaciones que se presentaron en el evento.

Asimismo, el dispositivo sanitario contempló la instalación de cuatro puestos fijos de hidratación gratuita -incluyendo cobertura en la zona del vallado- y once puntos sanitarios distribuidos en el predio. Este esquema fue reforzado por un puesto de recuperación y un total de 96 socorristas estratégicamente ubicados para garantizar la atención y el cuidado de los asistentes.

Al respecto, el director general de Emergencias, Diego Sauré, quien estuvo en la coordinación y atención de pacientes señaló: «Desde la carpa roja, destinada a pacientes críticos, realizamos la estabilización, el triage y la decisión de derivación hospitalaria, trabajando de manera articulada con la Cruz Roja Argentina, que atendía los casos leves. Con más de 15 mil espectadores en el evento, el operativo fue un éxito: solo se requirieron dos derivaciones -una fractura de muñeca y un caso de intoxicación-, mientras que el resto de los pacientes fue atendido y dado de alta en el lugar».

Cabe destacar la importancia del trabajo coordinado entre la provincia y las organizaciones intervinientes, lo que permitió desarrollar un operativo ordenado y eficaz, priorizando la prevención y la respuesta rápida ante emergencias en eventos de gran concurrencia.