Frigerio mantuvo una reunión de trabajo con Luis Caputo y funcionarios del Ministerio de Economía de Nación

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo y el secretario de Coordinación de Infraestructura de esa área, Fernando Herrmann, en el que dialogaron sobre diversas gestiones en marcha. La reunión fue este lunes en Buenos Aires, y el mandatario definió a la reunión como “productiva” al precisar que dialogaron sobre gestiones vinculadas a viviendas, escuelas y rutas.

Entre los temas abordados, mencionó las obras en rutas nacionales como son la 12, 18, 127, 136 y A015, que requieren intervención por parte de la Dirección Nacional de Vialidad; y la reactivación de la obra vial en el tramo que va de Racedo a Crespo. También las obras en escuelas técnicas de la provincia financiadas por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), entre dichos establecimientos están la Nº3 de Concepción del Uruguay; San Carlos de La Paz; Nº 1 de Gualeguay; y Nº 4 de Larroque.

Además dialogaron sobre 14 obras de infraestructura vial, de saneamiento, agua potable y de defensa contra inundaciones en distintas localidades entrerrianas que cuentan con financiamiento nacional. Son obras iniciadas a partir de convenios rubricados entre Nación y los municipios y que el gobernador gestiona para avanzar con su finalización.

Finalmente, hablaron del estado de situación de viviendas en el marco de programas nacionales como Casa Propia, Reconstruir y Renabap, algunas de ellas fueron finalizadas con recursos provinciales pero otras requieren definiciones para su continuidad.