Entre Ríos consolidó su agenda de acción climática en la Asamblea Nacional de Intendentes

Autoridades provinciales formaron parte de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, realizada en San Miguel de Tucumán, donde se debatieron estrategias para fortalecer la acción climática desde los gobiernos locales.

En ese marco, compartieron experiencias de gestión junto a sus pares de Santa Fe, La Pampa, Jujuy y Córdoba, todas jurisdicciones integrantes de la Alianza Verde Argentina, espacio que articula políticas ambientales entre provincias y municipios.

La agenda del encuentro estuvo centrada en los desafíos globales de mitigación y adaptación al cambio climático, subrayando el rol determinante de los gobiernos locales como primeros ejecutores de políticas de resiliencia.

De este modo, la provincia reafirmó su compromiso con la arquitectura institucional necesaria para que los municipios puedan transformar las metas climáticas en acciones concretas de desarrollo productivo sostenible, integrando la variable ambiental en la planificación territorial.

Plan provincial y fortalecimiento técnico

Durante el encuentro, el director de Ambiente y Cambio Climático de Entre Ríos, Maximiliano Gómez, destacó la solidez técnica de la provincia en la materia y remarcó: “Entre Ríos ya cuenta con su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, el cual se encuentra actualmente en las instancias finales de convalidación ante la autoridad ambiental nacional”, señaló.

En esa línea, añadió: “Este plan es nuestra hoja de ruta para integrar la sostenibilidad en la matriz productiva y garantizar que cada localidad tenga las herramientas para adaptarse a los nuevos escenarios climáticos”, al enfatizar la necesidad de dotar a los municipios de capacidades concretas para enfrentar los impactos ambientales.

La participación de Entre Ríos en la Mesa de Provincias permitió ratificar la importancia del bloque de la Alianza Verde Argentina para traccionar fondos y tecnología hacia el interior del país, apuntalando proyectos locales de adaptación y mitigación.

Presencia política y agenda federal

El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador tucumano y la intendenta anfitriona, Osvaldo Jaldo y Rossana Chahla, quienes dieron la bienvenida a las delegaciones y remarcaron el carácter federal de la convocatoria.

Entre otros, estuvieron presentes los presidentes municipales de Paraná, Rosario Romero; de La Paz, Walter Martin; y de Viale, Carlos Weiss, quienes sumaron la visión de los municipios entrerrianos a la construcción de esta agenda común.

Con su participación activa en la asamblea, Entre Ríos consolidó su agenda de acción climática en el ámbito nacional, reforzando la articulación entre provincia y municipios para avanzar en políticas de desarrollo sostenible y resiliencia frente al cambio climático.