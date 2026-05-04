Capacitan en seguridad y educación vial a estudiantes de la Escuela Agrotécnica Martín Fierro de Nogoyá

En el marco del proyecto de mejora de infraestructura Camino Viale (Ruta 34) – Arroyo El Durazno, se realizaron capacitaciones que contaron con la participación de 79 estudiantes, docentes y personal de la Escuela de Educación Agrotécnica Martín Fierro de Nogoyá.

Las actividades se desarrollaron en el establecimiento ubicado en Crucesitas Séptima y abordaron dos ejes centrales: Seguridad y Señalización de Obras Viales y Seguridad y Educación Vial.

La primera parte de la capacitación estuvo a cargo de Cristian Pérez, jefe del Departamento I Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, quien expuso sobre protocolos y medidas de prevención en zonas de obra.

Por su parte, la segunda instancia fue coordinada por el comisario inspector Guillermo Borghello, de la Dirección Provincial de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, con foco en la conducta responsable en rutas y caminos rurales.

Obras viales en más de 64 kilómetros de rutas provinciales

Ambas instancias de formación se planificaron en el marco del proyecto de mejoras en las rutas provinciales 31, 33, 34 y 43, entre Viale y arroyo Durazno.

Las tareas abarcan zonas productivas de los departamentos Paraná, Nogoyá y Tala, en una extensión de más de 64 kilómetros, y consisten en la ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación de la infraestructura vial, incluyendo caminos, puentes y alcantarillas, entre otras intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad.

El proyecto forma parte del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de la provincia de Entre Ríos, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Esta iniciativa tiene como objetivo general contribuir al desarrollo productivo de la provincia a través de la mejora de la conectividad vial, y es ejecutada por la Unidad Ejecutora Provincial.

Capacitación para la población rural y el sector productivo

En cuanto al componente de capacitación y asistencia técnica, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, se articula con otras áreas del gobierno provincial para llegar a los distintos actores del territorio.

Las actividades previstas están dirigidas a los beneficiarios directos e indirectos del proyecto, que en su mayoría pertenecen a la población rural: productores agropecuarios, estudiantes, personal encargado del mantenimiento de caminos y población en general.

Estas instancias tienen por finalidad promover el intercambio de conocimientos en diversas temáticas, como el buen uso y cuidado de los caminos rurales, el uso sustentable de los recursos naturales, la implementación de Buenas Prácticas Agropecuarias y alternativas productivas complementarias a las tradicionales para diversificar la matriz productiva, entre otros contenidos relevantes para la zona.

Presencias y articulación institucional

También estuvieron presentes el coordinador del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, Augusto Rodríguez, y otros integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial.

Participaron además integrantes del Área Construcciones de la Dirección Provincial de Vialidad y la coordinadora de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Valeria Mosetich, quien tiene a su cargo la coordinación del Área de Capacitaciones del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo, junto a integrantes de su equipo técnico.