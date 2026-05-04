Se construirán 19 viviendas con fondos provinciales en Nogoyá

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), rubricó el contrato de obra para la ejecución de 19 unidades habitacionales en Nogoyá. Se construirán con fondos provinciales, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.

La firma del contrato que se desarrolló en la escribanía Mayor de Gobierno , contó con la presencia del presidente del organismo, Manuel Schönhals, el representante de la empresa constructora Verco S.A, Hugo Sebastián Antivero y la escribana Mayor de Gobierno, Sandra Taborda.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals afirmó que “brindar unidades habitacionales a la gente es uno de los actos que uno más espera y que más dignifica a la gestión pública”

El funcionario consideró a la construcción de viviendas como un “paso fundamental para volver a construir bases sólidas donde reconstruir la sociedad”. Y sumó: “Además de brindar una respuesta a la necesidad de las familias de contar con un hogar propio, permite motorizar la economía local y genera mano de obra genuina”.

El grupo habitacional será ejecutado por la firma Verco S.A , tiene un presupuesto de más 1.448 millones de pesos y un plazo de obra de 15 meses corridos. La obra contempla la construcción de 19 viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales.