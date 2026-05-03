Alberto Rotman advierte sobre el rumbo del país: “No se puede gobernar solo para el 50% de la población”

En una entrevista con el programa Debate Abierto Radio, el Dr. Alberto Rotman, dirigente histórico de la Unión Cívica Radical y ex diputado provincial, manifestó su inquietud ante las formas y el fondo de las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei.

Rotman señaló que observa con preocupación el camino del país, criticando lo que considera rasgos autoritarios y ataques a las tres patas fundamentales de la democracia: la división de poderes, la elección de funcionarios y la libertad de prensa.

El veterano dirigente radical de 84 años, estableció un paralelismo entre el contexto actual y la época de Domingo Cavallo, recordando las distorsiones de precios que se vivían en ese entonces.

En ese sentido, relató una experiencia personal en Italia, donde comprobó que el mismo medicamento de un laboratorio suizo costaba menos de la mitad que en Argentina.

Rotman atribuyó esta disparidad a que Argentina no adhiere al programa de protección de patentes medicinales, lo que permite que laboratorios locales copien fórmulas sin haber invertido en investigación, encareciendo el producto final para el consumidor.

Respecto al tejido social, el exdiputado advirtió sobre el miedo a perder el trabajo y el cierre de empresas que observa en el ciudadano común. Según su análisis, el gobierno nacional está gestionando para una clase media-alta privilegiada, descuidando a un 50% de la población que hoy no llega a fin de mes ni puede pagar sus deudas. “No podemos llegar a que el sistema quiebre, las autoridades deben pensar que no se puede gobernar para unos pocos”, sentenció.

La realidad de Concordia y el horizonte político

Sobre la situación de su ciudad (Concordia), Rotman describió un panorama difícil para la actual gestión de Francisco Azcué, señalando que revertir 40 años de un mismo color político no es tarea sencilla.

A Concordia se la conoce como la ciudad más pobre del país y puso a disposición su experiencia de manera voluntaria para asesorar al nuevo intendente, a quien considera una persona seria que está haciendo lo posible dentro de una estructura municipal compleja.

En cuanto al plano electoral, Rotman adelantó a Debate Abierto que ve a Francisco Azcué buscando la reelección en 2027, un derecho que considera legítimo para confrontar modelos con quienes manejaron la ciudad anteriormente. Del mismo modo, expresó su convicción de que el gobernador Rogelio Frigerio también irá por un nuevo mandato, destacando que está gestionando una provincia que no fue entregada fácilmente ni con lujos.

Finalmente, alertó sobre la falta de consulta a las provincias costeras respecto a la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, un recurso estratégico sobre el cual “las jurisdicciones locales tienen mucho que decir”, cerró. (Fuente: Debate Abierto)