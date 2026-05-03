Convocan a participar de un encuentro técnico productivo en Crucesitas Séptima

El Ministerio de Desarrollo Económico, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) invitan a productores y estudiantes a participar de dos charlas técnicas gratuitas.

Los temas a abordar serán sanidad animal, normativa y condiciones de seguridad para aplicación de fitosanitarios.

La actividad se realizará en el marco del Programa de Caminos para el Desarrollo Productivo de la Provincia.

La cita mañana lunes 4 de mayo, a las 18, en la escuela agrotécnica Martín Fierro, de Crucesitas Séptima, ubicada en el kilómetro 33 de la ruta provincial 33.

Las actividades estarán a cargo de profesionales de la Dirección de Producción Animal y de la Dirección de Agricultura de Entre Ríos.