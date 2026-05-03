Paraná: El Centro de Arte del Club Universitario abrió inscripciones con una amplia oferta de talleres

El Centro de Arte del Club Universitario de Paraná abrió las inscripciones para el nuevo ciclo lectivo con una amplia propuesta de formación artística y capacitación en oficios destinada a niños, jóvenes y adultos.

El Centro de Arte del Club Universitario abrió inscripciones con una amplia oferta de talleres

Con una matrícula que ya supera los 250 alumnos, la institución se consolida como un espacio de aprendizaje y contención social, con talleres en diversas disciplinas. La escuela, que depende de la Dirección General de Planeamiento Educativo, de la Coordinación de Educación Artística del Consejo General de Educación (CGE), desarrolla sus actividades en paralelo a un proceso de refacción integral de sus instalaciones. Las obras incluyen la renovación de aulas y espacios comunes, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y brindar mayor comodidad para el desarrollo de las actividades.

El vicedirector, Ernesto Falcón, indicó que se prevé inaugurar las mejoras el próximo 27 de mayo, en el marco del aniversario del Centro de Arte. Asimismo, destacó que los trabajos se concretan con el acompañamiento de la cooperadora, la comunidad educativa, el personal administrativo y auxiliar, y la comisión directiva del club.

En cuanto a la propuesta, el centro ofrece talleres para niños como folklore, danzas tradicionales, dibujo, pintura y cerámica. Para jóvenes y adultos, se suman opciones como vitrofusión, mosaiquismo, telar y distintos tipos de tejido, además de cursos de cocina, repostería, panificación y corte y confección, integrando así formación artística y capacitación laboral.

Desde la institución destacaron que el objetivo es ampliar la oferta y fortalecer el rol del Centro de Arte como espacio de encuentro e intercambio. En ese sentido, Falcón subrayó la importancia de generar un ámbito donde se pueda “vivir y sentir el arte”, promoviendo el desarrollo creativo y el vínculo entre alumnos y docentes.

La profesora de tejido tricot y telar, Claudia, señaló que es “un privilegio poder compartir con mis compañeros y con cada una de las estudiantes que se suman cada año”. Destacó que se trata de “un espacio accesible y agradable para enseñar y aprender”, y valoró las mejoras edilicias en marcha, que aportarán mayor comodidad a toda la comunidad educativa. Además, expresó que las expectativas están puestas en seguir creciendo, con más estudiantes y nuevas herramientas de aprendizaje.

Por su parte, Graciela, alumna desde 2015 y actual presidenta de la cooperadora, resaltó el impacto del centro en su vida: “Empecé con folklore y luego participé en distintos talleres como bordado chino, crochet y telar. Para mí siempre fue un cable a tierra, un segundo hogar”. También destacó la calidad humana y profesional de los docentes, así como el vínculo entre los alumnos: “Somos una familia, nos acompañamos en los momentos difíciles y compartimos alegrías.

Actualmente se dictan talleres de tejido en telar y tricot, folklore, música, dibujo, pintura, cerámica infantil, pintura sobre tela, acuarela, pintura sobre madera, mosaiquismo, macramé, vitrofusión, crochet, cocina, panificación, decoración de tortas y corte y confección. Además, en respuesta a la demanda de la comunidad, se gestiona la autorización para incorporar cursos de circo, teatro, fotografía, diseño de juguetes en madera y ritmos latinos.

El Centro de Arte del Club Universitario está ubicado en calle Río Negro 599. La atención al público es de 14 a 19, y las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp 343 424-5946 o consultar a través de su página de Facebook.