La provincia fortalece su estrategia de prevención y combate de incendios 

Entre Ríos presentó su programa de formación en manejo del fuego para lo que queda del año. Incluye capacitaciones en distintos puntos del territorio y orientadas a fortalecer la prevención, respuesta y coordinación interinstitucional ante incendios rurales y forestales.

A través del Plan Provincial de Manejo del Fuego y su Brigada de Respuesta Ambiental, -en colaboración con el Sistema Nacional del Fuego dependiente de la Agencia Federal de Emergencias-, la provincia dio cuenta de su propuesta en manejo integral del fuego, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer las capacidades operativas y preventivas frente a escenarios de incendios rurales, forestales y de interfaz.

La planificación fue diseñada de manera colaborativa y territorialmente situada, atendiendo a dos criterios centrales: por un lado, la identificación de zonas críticas y estratégicas dentro de la provincia; y por otro, las demandas concretas formuladas por municipios, bomberos y brigadistas, áreas naturales protegidas, instituciones educativas agrotécnicas y otros actores vinculados a la gestión territorial.

Contempla un esquema integral de formación que aborda tanto la dimensión preventiva como las capacidades de combate y control. El primer enfoque apunta a la prevención como herramienta fundamental para reducir riesgos, anticipar escenarios críticos y fortalecer la preparación comunitaria e institucional ante la temporada de mayor recurrencia de incendios.

Luego se profundizan las estrategias de combate mediante módulos específicos de formación técnica y operativa, orientados a optimizar la intervención en territorio, mejorar la coordinación entre equipos y consolidar protocolos de actuación eficientes y seguros.

El cronograma prevé 18 instancias, incluyendo módulos como taller teórico-práctico de Incendios Forestales, Uso y Seguridad con Medios Aéreos, Combatiente de Incendios Forestales, Cartografía y Navegación, Operaciones en Incendios de Interfaz y Protocolos de Quemas Prescriptas, entre otros.

El director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza, señaló: «La formación permanente es un componente estructural de la política pública de manejo del fuego. Contar con equipos capacitados, con herramientas actualizadas en prevención, planificación y combate, mejora la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y reduce significativamente los tiempos de intervención y minimiza los impactos ambientales, productivos y sociales que generan los incendios. La construcción de capacidades locales y regionales es clave para fortalecer la resiliencia territorial frente a escenarios de creciente complejidad».

La iniciativa se enmarca en la política provincial de fortalecimiento de la gestión integral del fuego y en los lineamientos establecidos por la Ley Provincial Nº 9.868 de Manejo del Fuego

Municipios, instituciones educativas y organizaciones interesadas podrán canalizar pedidos o proponer nuevas fechas a través del correo oficial: oficinadeltasur@gmail.com.